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Le Livre des Enfants Curieux

Jenna Smith

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LE LIVRE DES ENFANTS CURIEUXVous cherchez une activité éducative et passionnante pour votre enfant pendant les week-ends ou les vacances ? Offrez-lui une véritable aventure du savoir avec notre livre illustrée spécialement conçue pour les 6 à 10 ans ! A l'intérieur, votre enfant découvrira les réponses aux questions les plus étonnantes : comment se forment les étoiles, qui étaient les dinosaures, pourquoi la Terre tourne, et bien plus encore ! Chaque page est une porte ouverte vers la curiosité, l'émerveillement et la soif d'apprendre. Des thèmes passionnants : L'EspaceLes DinosauresLes SportsLes AnimauxLa GéographieL'HistoireLa ScienceCaractéristiques du livre : Papier blanc de haute qualitéGrand format 23 x 30 cm pour profiter pleinement des illustrationsCouverture brillante et souple, à la fois élégante et durableUn livre ludique, éducatif et magnifiquement illustré, idéal pour stimuler la curiosité naturelle des enfants tout en s'amusant. Parfait comme cadeau d'anniversaire, de Noël ou d'activité à partager en famille. Cliquez sur "Acheter cet article" et embarquez votre enfant dans un incroyable voyage à la découverte du monde !

Par Jenna Smith
Chez Independently Published

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Auteur

Jenna Smith

Editeur

Independently Published

Genre

Autres encyclopédies (6 à 10 a

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Le Livre des Enfants Curieux

Jenna Smith

Paru le 29/06/2026

72 pages

Independently Published

11,95 €

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