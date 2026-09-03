Manuel des futurs climatiques - Rapports du GIEC, trajectoires 1,5°C, neutralité carbone : dans la fabrique des scénarios de demain

" Trajectoires 1. 5 ", " scénarios du GIEC ", " mondes en 2050 " : comment sont fabriqués les futurs climatiques ? Cela fait près d'un demi-siècle que l'action climatique se conjugue au futur. Ce sujet, plus qu'aucun autre, rappelle que le futur est politique, et donc discutable. Le problème, c'est que les futurs climatiques s'écrivent et se discutent dans un langage souvent impénétrable, sur lequel nous n'avons pas prise. Scénarios du GIEC, trajectoires 1. 5°C, transition énergétique, overshoot... autant de termes omniprésents dès qu'il est question de climat, mais qu'on n'est guère équipés pour comprendre. Ce livre les raconte en se plaçant à une échelle humaine : en suivant celles et ceux qui travaillent avec au quotidien et en décortiquant les outils qu'ils utilisent pour le faire. Il décrit les infrastructures qui soutiennent leur travail et rend compte de leurs questionnements, de leurs désaccords et de leurs désarrois - qui sont aussi les nôtres. Découpé en une série d'entrées qui se penchent sur les modèles informatiques, les infrastructures de recherche et les objets des sciences de l'atténuation du changement climatique, ce petit livre est un guide de lecture des scénarios climatiques. Ecrites de manière vivante et incarnée, elles permettent aux lecteurs de comprendre comment la communauté scientifique s'organise pour faire face au défi climatique.