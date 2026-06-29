Des séries pour les méninges

Jean-Luc Godard soulignait que, tandis qu'on lève les yeux vers l'écran de cinéma, on baisse les yeux vers la télévision, considérée comme inférieure. Toutefois, le statut des émissions télévisées a évolué, notamment avec l'essor des séries diffusées en streaming. Dans cet essai, Dominique Chateau explore comment, tout en restant ancrées dans la culture populaire, ces séries intègrent désormais des références à des disciplines intellectuelles, telles que la sémiotique, la philosophie et les sciences "dures" , influencées par des scénaristes et consultants formés à l'université. A travers des séries comme Les Experts : Las Vegas, The Big Bang Theory, The Good Place, Community, et Jane the Virgin, le remake américain d'une télénovela vénézuélienne, l'auteur analyse cette évolution.