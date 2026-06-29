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#Roman francophone

Des séries pour les méninges

Dominique Chateau

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Jean-Luc Godard soulignait que, tandis qu'on lève les yeux vers l'écran de cinéma, on baisse les yeux vers la télévision, considérée comme inférieure. Toutefois, le statut des émissions télévisées a évolué, notamment avec l'essor des séries diffusées en streaming. Dans cet essai, Dominique Chateau explore comment, tout en restant ancrées dans la culture populaire, ces séries intègrent désormais des références à des disciplines intellectuelles, telles que la sémiotique, la philosophie et les sciences "dures" , influencées par des scénaristes et consultants formés à l'université. A travers des séries comme Les Experts : Las Vegas, The Big Bang Theory, The Good Place, Community, et Jane the Virgin, le remake américain d'une télénovela vénézuélienne, l'auteur analyse cette évolution.

Par Dominique Chateau
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Dominique Chateau

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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Des séries pour les méninges

Dominique Chateau

Paru le 29/06/2026

212 pages

Le Lys Bleu

25,00 €

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