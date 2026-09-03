Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

L'éveil - Du tumulte du mental à la paix intérieur

Deepak Chopra

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un guide inspirant et accessible pour transformer son rapport au stress, au mental et à la conscience, par Deepak Chopra, l'un des maîtres contemporains de la spiritualité, et auteur de best-sellers du New York Times . S'appuyant sur des décennies d'enseignement spirituel et sur les découvertes les plus récentes en matière de bien-être et de conscience, Chopra montre comment passer d'un état de simple survie à une vie pleinement éveillée. A travers des sutras inspirants, des exercices mentaux, des méditations et des réflexions profondes, il révèle comment dépasser la peur, se libérer des limites de l'ego et retrouver une existence guidée par la paix intérieure, le sens et la créativité. L'auteur propose également un "indice de bien-être" pour accompagner le lecteur dans ce chemin vers l'éveil, afin de développer l'intuition, accéder à une compréhension plus profonde de soi et découvrir sa place dans un univers plus vaste. Inspirant et profondément transformateur, ce livre invite chacun à adopter une nouvelle manière d'être : une conscience éveillée où les possibilités deviennent infinies.

Par Deepak Chopra
Chez Guy Trédaniel Editions

|

Auteur

Deepak Chopra

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Sciences des religions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'éveil - Du tumulte du mental à la paix intérieur par Deepak Chopra

Commenter ce livre

 

L'éveil - Du tumulte du mental à la paix intérieur

Deepak Chopra

Paru le 10/09/2026

300 pages

Guy Trédaniel Editions

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782813237224
9782813237224
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.