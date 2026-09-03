L'éveil - Du tumulte du mental à la paix intérieur

Un guide inspirant et accessible pour transformer son rapport au stress, au mental et à la conscience, par Deepak Chopra, l'un des maîtres contemporains de la spiritualité, et auteur de best-sellers du New York Times . S'appuyant sur des décennies d'enseignement spirituel et sur les découvertes les plus récentes en matière de bien-être et de conscience, Chopra montre comment passer d'un état de simple survie à une vie pleinement éveillée. A travers des sutras inspirants, des exercices mentaux, des méditations et des réflexions profondes, il révèle comment dépasser la peur, se libérer des limites de l'ego et retrouver une existence guidée par la paix intérieure, le sens et la créativité. L'auteur propose également un "indice de bien-être" pour accompagner le lecteur dans ce chemin vers l'éveil, afin de développer l'intuition, accéder à une compréhension plus profonde de soi et découvrir sa place dans un univers plus vaste. Inspirant et profondément transformateur, ce livre invite chacun à adopter une nouvelle manière d'être : une conscience éveillée où les possibilités deviennent infinies.