Le garçon du métro

Dans le métro parisien, Léo tombe sur Evan. Rien de spectaculaire... sauf ce déclic immédiat : il a envie de le revoir. Quand le hasard s'en mêle, ils se retrouvent, s'écrivent, se découvrent à coups de rendez-vous et de moments volés. Evan garde une part d'ombre, comme s'il retenait un secret au bord des lèvres. Mais le passé revient frapper à la porte : Gabriel, un ex incapable de lâcher prise, s'invite dans l'histoire. Entre jalousie, silences et peur de s'attacher, leur relation vacille. Léo n'a plus qu'une décision à prendre : partir pour se protéger, ou rester et se battre pour eux.