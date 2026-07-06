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#Roman francophone

Le garçon du métro

Jean-Marie William

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Dans le métro parisien, Léo tombe sur Evan. Rien de spectaculaire... sauf ce déclic immédiat : il a envie de le revoir. Quand le hasard s'en mêle, ils se retrouvent, s'écrivent, se découvrent à coups de rendez-vous et de moments volés. Evan garde une part d'ombre, comme s'il retenait un secret au bord des lèvres. Mais le passé revient frapper à la porte : Gabriel, un ex incapable de lâcher prise, s'invite dans l'histoire. Entre jalousie, silences et peur de s'attacher, leur relation vacille. Léo n'a plus qu'une décision à prendre : partir pour se protéger, ou rester et se battre pour eux.

Par Jean-Marie William
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Jean-Marie William

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Le garçon du métro

Jean-Marie William

Paru le 06/07/2026

60 pages

Le Lys Bleu

11,00 €

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Scannez le code barre 9791044033178
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