BTS NDRC 1re 2e années Annales corrigées

Ce manuel Tout-en-un rassemble toutes les connaissances indispensables pour réussir son BTS NDRC. On y trouve : - Des fiches de révisions couvrant le programme des deux années de BTS, pour aller à l'essentiel ; - Des schémas clairs pour assimiler les notions clés ; - Des exercices corrigés sous forme d'activités pour évaluer ses connaissances et compétences ; - Des sujets d'annales corrigés pour se préparer efficacement aux épreuves et faire la différence le jour J. Un outil complet et pratique pour accompagner chaque étudiant vers la réussite.