Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

BTS NDRC 1re 2e années Annales corrigées

Stéphanie Gireme, Cécilia Robin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce manuel Tout-en-un rassemble toutes les connaissances indispensables pour réussir son BTS NDRC. On y trouve : - Des fiches de révisions couvrant le programme des deux années de BTS, pour aller à l'essentiel ; - Des schémas clairs pour assimiler les notions clés ; - Des exercices corrigés sous forme d'activités pour évaluer ses connaissances et compétences ; - Des sujets d'annales corrigés pour se préparer efficacement aux épreuves et faire la différence le jour J. Un outil complet et pratique pour accompagner chaque étudiant vers la réussite.

Par Stéphanie Gireme, Cécilia Robin
Chez Ellipses

|

Auteur

Stéphanie Gireme, Cécilia Robin

Editeur

Ellipses

Genre

Annales

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur BTS NDRC 1re 2e années Annales corrigées par Stéphanie Gireme, Cécilia Robin

Commenter ce livre

 

BTS NDRC 1re 2e années Annales corrigées

Stéphanie Gireme, Cécilia Robin

Paru le 18/08/2026

450 pages

Ellipses

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340118232
9782340118232
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin” De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.