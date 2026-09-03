MARCHE TA PAROLE - 108 méditations pour passer à l'action

Fort de son expérience spirituelle, Arnaud Riou nous offre ici 108 méditations qui sont autant de réflexions, de conseils et d'invitations à aligner nos intentions, nos paroles et nos actes. C'est en incarnant notre vérité profonde que nous pouvons embrasser notre joie d'être et trouver le courage de l'action juste. Alors marchons notre parole ! MEDITER INSPIRE LE COURAGE DE L'ACTION JUSTE Méditer, ce n'est pas refouler ses émotions, ne penser à rien en affichant un sourire béat alors que le monde brûle autour de nous. Méditer, c'est plonger corps et âme dans l'expérience du vivant. C'est découvrir la véritable nature de l'esprit, se libérer des pulsions égotiques, du désir obsessionnel, de la colère, de la peur et de la haine pour retrouver une paix de l'esprit en toutes circonstances. La méditation n'est pas coupée de l'action. Au contraire, c'est fort de ce réalignement intérieur que nous puisons la force d'agir et de nous engager à construire un monde meilleur. La sagesse amérindienne parle de " marcher sa parole ". On fait ce que l'on dit et on dit ce que l'on fait. Celui qui marche sa parole ne perd plus son énergie à dénoncer les incohérences des uns et des autres, à se plaindre, à critiquer ou à rêver : il aligne ses valeurs à ses actions. Ce livre est le fruit de mon propre cheminement spirituel, débuté il y a trente-cinq ans. Vous y trouverez les outils, les conseils et les méthodes pour découvrir ou approfondir la pratique d'une méditation qui prépare à l'action. Puissent ces 108 méditations vous inspirer à marcher votre parole dans ce monde en pleine métamorphose.