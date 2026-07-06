COMMENT REAPPRENDRE A VIVRE APRES UNE DECEPTION AMOUREUSE ? Comment réapprendre à vivre après une déception amoureuse ? est un guide de renaissance pour les coeurs brisés. Avec des mots simples et puissants, il transforme la rupture en chemin de guérison et d'élévation. Chaque chapitre devient une étape vers la paix intérieure, la dignité retrouvée et l'espérance. Enraciné dans la foi chrétienne et éclairé par la psychologie de l'âme blessée, l'ouvrage unit spiritualité et reconstruction personnelle. Plus qu'un essai, c'est un compagnon de route pour se relever, se reconstruire et réapprendre à aimer la vie.