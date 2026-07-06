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Comment réapprendre à vivre après une déception amoureuse ?

Israel yao Ben

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COMMENT REAPPRENDRE A VIVRE APRES UNE DECEPTION AMOUREUSE ? Comment réapprendre à vivre après une déception amoureuse ? est un guide de renaissance pour les coeurs brisés. Avec des mots simples et puissants, il transforme la rupture en chemin de guérison et d'élévation. Chaque chapitre devient une étape vers la paix intérieure, la dignité retrouvée et l'espérance. Enraciné dans la foi chrétienne et éclairé par la psychologie de l'âme blessée, l'ouvrage unit spiritualité et reconstruction personnelle. Plus qu'un essai, c'est un compagnon de route pour se relever, se reconstruire et réapprendre à aimer la vie.

Par Israel yao Ben
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Israel yao Ben

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Vie chrétienne

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Comment réapprendre à vivre après une déception amoureuse ?

Israel yao Ben

Paru le 06/07/2026

272 pages

Le Lys Bleu

23,40 €

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