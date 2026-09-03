Ma ménopause avec le Jin Shin Jyutsu - 45 rituels d'acupressure pour me soulager

Bouffées de chaleur, prises de poids ou montagnes russes émotionnelles : comment se libérer des symptômes de la ménopause ? La ménopause est une période complexe, qui s'accompagne de nombreux bouleversements hormonaux, psychologiques, physiques et émotion nels. Grâce au Jin Shin Jyutsu, apprenez à apaiser l'ensemble des symptômes qui en découlent en seulement quelques minutes par jour. Pour chaque trouble, découvrez un protocole associé pour vous soutenir, avec : - une pratique dédiée, étape par étape ; - un récapitulatif en images de chaque protocole ; - un " raccourci " via les mains pour se soulager rapidement ; - un tableau des solutions par symptôme. Que ce soit pour la santé de vos os et de vos muscles, de votre peau, de vos systèmes nerveux, urinaire ou endocrinien, ce livre vous accompagnera avec douceur tout au long de cette période si particulière !