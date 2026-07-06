Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Personne ne disparaît vraiment

Antonio Arcier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un enquêteur, expert des disparitions volontaires, croit avoir tout vu jusqu'au jour où il remarque un détail : chacune de ses affaires le mène à la même adresse, anonyme et mystérieuse. En suivant ce fil, il bascule dans un endroit labyrinthique, à mi-chemin entre le réel et l'inexplicable. Là, les disparus ne se sont pas contentés de fuir ou de mourir : ils sont retenus au coeur d'un réseau énigmatique qui archive leurs souvenirs, leurs décisions et leurs secrets les plus enfouis. Peu à peu, l'enquête prend une tournure vertigineuse : chaque disparition obéit à une logique précise, presque mécanique. Et surtout, ses propres choix pèsent lourd, ils peuvent préserver ou briser l'équilibre fragile du réseau, et décider de la liberté de celles et ceux qui y sont piégés. Car personne ne disparaît jamais vraiment. Chaque absence laisse une empreinte et demeure connectée au réseau.

Par Antonio Arcier
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Antonio Arcier

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Personne ne disparaît vraiment par Antonio Arcier

Commenter ce livre

 

Personne ne disparaît vraiment

Antonio Arcier

Paru le 06/07/2026

588 pages

Le Lys Bleu

30,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791044032782
9791044032782
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.