Personne ne disparaît vraiment

Un enquêteur, expert des disparitions volontaires, croit avoir tout vu jusqu'au jour où il remarque un détail : chacune de ses affaires le mène à la même adresse, anonyme et mystérieuse. En suivant ce fil, il bascule dans un endroit labyrinthique, à mi-chemin entre le réel et l'inexplicable. Là, les disparus ne se sont pas contentés de fuir ou de mourir : ils sont retenus au coeur d'un réseau énigmatique qui archive leurs souvenirs, leurs décisions et leurs secrets les plus enfouis. Peu à peu, l'enquête prend une tournure vertigineuse : chaque disparition obéit à une logique précise, presque mécanique. Et surtout, ses propres choix pèsent lourd, ils peuvent préserver ou briser l'équilibre fragile du réseau, et décider de la liberté de celles et ceux qui y sont piégés. Car personne ne disparaît jamais vraiment. Chaque absence laisse une empreinte et demeure connectée au réseau.