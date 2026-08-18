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#Essais

Audit financier

Sylvie Huot, Véronique Pérès

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Les ouvrages de la collection " Les indispensables de l'entreprise " présentent les connaissances fondamentales à destination des professionnels, des étudiants et des enseignants en gestion. La collection répond à un besoin croissant de clarification des concepts et des pratiques dans un environnement économique marqué par la complexité, l'incertitude et l'accélération des transformations. Organisés autour de thématiques clés de l'entreprise, chaque ouvrage offre des repères analytiques solides, directement mobilisables dans la prise de décision. Ils reposent sur une approche exigeante, combinant rigueur académique et ancrage opérationnel, afin de concilier compréhension théorique et application concrète. Les chapitres, rédigés autour d'une "clé" technique précise, proposent un développement approfondi, accompagné de schémas, de présentations d'auteurs, de cadres d'analyse structurants et d'éclairages d'experts. Cela facilite l'appropriation progressive des savoirs tout en permettant d'accroître durablement sa capacité d'analyse sur les grands enjeux de l'entreprise. Cet ouvrage se concentre sur les méthodologies, les outils et les pratiques professionnelles de l'audit financier, opérationnel ou organisationnel. Chaque "clé" propose une immersion détaillée dans les processus d'audit, depuis la planification jusqu'à la formulation des conclusions, en mobilisant des outils concrets et des cadres méthodologiques. Biographies : Sylvie Huot, diplômée de NEOMA Business School, est expert-comptable. Véronique Pérès, docteure en Sciences de Gestion, est Maître de conférences à l'Université Côte d'Azur (IAE de Nice).

Par Sylvie Huot, Véronique Pérès
Chez Ellipses

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Auteur

Sylvie Huot, Véronique Pérès

Editeur

Ellipses

Genre

Audit

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Audit financier

Sylvie Huot, Véronique Pérès

Paru le 18/08/2026

296 pages

Ellipses

26,00 €

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