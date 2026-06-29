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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Scènes primitives

Jean-Pierre Willaey

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Inès et Gabriel vivent ensemble depuis six ans, mais leur relation est en proie à des éclats répétés et à un manque de communication profond. Inès, porteuse d'un désir inconscient lié à une histoire familiale complexe, craint que cet aspect de son être ne vienne bouleverser son équilibre fragile. Gabriel, hypersensible et profondément amoureux d'Inès, se sent paralysé par la peur de l'abandon, incapable d'exprimer ses émotions de manière cohérente. Pour comprendre la dynamique destructrice qui les unit, chacun se tourne vers la psychanalyse. Leurs chemins, parallèles et distincts, s'entrelacent dans une quête de vérité qui les pousse à explorer les tréfonds de leur relation. Cependant, la confrontation avec leurs blessures n'est que le début d'un voyage incertain.

Par Jean-Pierre Willaey
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Jean-Pierre Willaey

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Scènes primitives

Jean-Pierre Willaey

Paru le 29/06/2026

164 pages

Le Lys Bleu

18,00 €

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Scannez le code barre 9791044043559
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