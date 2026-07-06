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#Roman francophone

Evasion fatale

Pither N.

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Evasion fatale relate l'excursion d'un groupe d'amis, partis pour s'échapper de leur quotidien. Leur voyage tourne au cauchemar lorsqu'ils découvrent une cabane hantée, où des phénomènes paranormaux étranges commencent à se manifester. Après la mort tragique de l'un d'eux, ils se retrouvent piégés dans un village isolé et mystérieux, où des forces surnaturelles les pourchassent. Le suspense monte à mesure qu'ils luttent pour survivre, s'apercevant que se sauver pourrait être impossible.

Par Pither N.
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Pither N.

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Evasion fatale

Pither N.

Paru le 06/07/2026

112 pages

Le Lys Bleu

14,00 €

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Scannez le code barre 9791043703201
9791043703201
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