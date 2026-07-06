Evasion fatale relate l'excursion d'un groupe d'amis, partis pour s'échapper de leur quotidien. Leur voyage tourne au cauchemar lorsqu'ils découvrent une cabane hantée, où des phénomènes paranormaux étranges commencent à se manifester. Après la mort tragique de l'un d'eux, ils se retrouvent piégés dans un village isolé et mystérieux, où des forces surnaturelles les pourchassent. Le suspense monte à mesure qu'ils luttent pour survivre, s'apercevant que se sauver pourrait être impossible.