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Le régime général des obligations en QCM

Marc Gomy

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L'objectif de la collection " Le droit en QCM " est de pouvoir s'autoévaluer et réviser de façon rapide et opérationnelle grâce à des questions sur les notions de cours et des questions d'analyse et de résolution de problèmes. Pensé comme un outil d'entraînement performant et proposant des corrections détaillées et accompagnées d'explications sur chaque notion abordée, chaque ouvrage est idéal pour préparer les concours et les examens. Le régime général des obligations en QCM est destiné aux étudiants en Licence de Droit et aux candidats au concours d'accès au CRFPA. Il leur fournit les clés pour comprendre les règles qui s'appliquent à toute obligation, en particulier les modalités de l'obligation, les opérations sur obligations, les actions ouvertes au créancier ainsi que l'extinction de l'obligation et les restitutions.

Par Marc Gomy
Chez Ellipses

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Auteur

Marc Gomy

Editeur

Ellipses

Genre

Droit des obligations

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Le régime général des obligations en QCM

Marc Gomy

Paru le 18/08/2026

164 pages

Ellipses

19,00 €

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