Au fil de l'eau

Et si l'eau que vous buvez chaque matin était bien plus qu'un simple liquide ? Et si elle recelait des clés que la médecine conventionnelle n'a pas encore su déchiffrer ? Dans cet ouvrage, Laëtitia Lufin explore le rôle méconnu de l'eau dans le vivant, croisant observations cliniques et données scientifiques surprenantes : le cartilage non vascularisé inaccessible aux médicaments, l'interstitium découvert en 2018, les "rivières volantes" , les migrations animales dictées par les cycles de l'eau, ou encore les effets fascinants du placebo. L'oeuvre ne cherche pas à fournir toutes les réponses, mais propose une réflexion nouvelle sur le soin, le vivant et les limites du modèle médical dominant, avec rigueur et honnêteté. Une invitation à repenser l'intuition centrale de l'auteure : "L'eau agit là où les médicaments conventionnels peinent à arriver".