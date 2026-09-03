Les Demoiselles​ de La Rochelle

1917. Dans un train qui les mène à La Rochelle, Soïze la Bretonne et Louise la Nantaise se rencontrent, s'apprécient, se confient. La première s'apprête, impatiente, à retrouver son époux, marin sur Le Magellan. La plus jeune, elle, espère rencontrer enfin sa mère, qu'elle n'a jamais connue. Mais en cette période trouble, un drame vient jeter des ombres sur leurs destinées. Comptant sur leur seul courage, elles affronteront ensemble la perte, les secrets et les rumeurs, liées par une amitié indéfectible.