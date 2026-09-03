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Les Demoiselles​ de La Rochelle

Myse Aulne

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1917. Dans un train qui les mène à La Rochelle, Soïze la Bretonne et Louise la Nantaise se rencontrent, s'apprécient, se confient. La première s'apprête, impatiente, à retrouver son époux, marin sur Le Magellan. La plus jeune, elle, espère rencontrer enfin sa mère, qu'elle n'a jamais connue. Mais en cette période trouble, un drame vient jeter des ombres sur leurs destinées. Comptant sur leur seul courage, elles affronteront ensemble la perte, les secrets et les rumeurs, liées par une amitié indéfectible.

Par Myse Aulne
Chez Editions De Borée

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Auteur

Myse Aulne

Editeur

Editions De Borée

Genre

Poitou-Charentes

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Les Demoiselles​ de La Rochelle

Myse Aulne

Paru le 03/09/2026

400 pages

Editions De Borée

21,40 €

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