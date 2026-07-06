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La beauté de la vie

Fatoumata Khanta

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La beauté de la vie entraîne le lecteur dans un voyage poétique à travers les paysages lumineux du Sénégal, entre la majesté de la nature et la profondeur des émotions humaines. Ce recueil aborde des thèmes universels comme l'amour, la mémoire et la spiritualité tout en rendant hommage à la splendeur du monde et de la femme africaine. A travers des poèmes qui célèbrent la grandeur de la terre, des êtres chers et des instants fugaces, l'auteure nous plonge dans des visions de jardins fleuris, de baobabs séculaires et d'étendues sauvages.

Par Fatoumata Khanta
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Fatoumata Khanta

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Poésie

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La beauté de la vie

Fatoumata Khanta

Paru le 06/07/2026

56 pages

Le Lys Bleu

10,50 €

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