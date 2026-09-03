La prévention des expulsions locatives

Plus de 30 500 ménages ont été expulsés avec le concours de la force publique en 2025, soit 29 % de plus qu'en 2024, et 150 % de plus en vingt ans. Derrière ces chiffres, des familles, des enfants, des personnes âgées, jetés à la rue sans solution de relogement. Un drame humain et social qui ne cesse de s'aggraver - alors même que la loi prévoit, à chaque étape de la procédure, des dispositifs pour l'éviter. Pourquoi ces garde-fous ne suffisent-ils pas ? Comment expliquer que des ménages n'aient pas recours aux aides existantes ? Et surtout, que peuvent faire concrètement les travailleurs sociaux, en première ligne face à ces situations ? Ce manuel répond à ces questions en croisant apports théoriques et pratiques professionnelles. Il aborde les dimensions juridique, administrative, psychosociale et relationnelle de la procédure d'expulsion, présente les dispositifs de prévention (CCAPEX, DSF, FSL...), les partenariats mobilisables et propose des outils pratiques adaptables au terrain. Conçu avec et pour les professionnels de l'accompagnement social, ce guide donne des clés aux travailleurs sociaux et aux étudiants en travail social pour comprendre les mécanismes de l'expulsion locative, repérer les leviers d'action à chaque étape et accompagner efficacement les ménages en difficulté. Un outil indispensable pour agir avant qu'il ne soit trop tard.