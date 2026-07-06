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#Polar

Sous le masque de l'ordre

Victor Pemezec

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Corruption, sexe et drogue gangrènent une ville où la frontière entre le bien et le mal n'existe plus. Léo Dinaro, chef d'une équipe de policiers ripoux, traque le crime selon ses propres règles : violence, intimidation et infiltration. Aux côtés de Momo Entar et Jacky Bolto, il s'enfonce chaque jour davantage dans les bas-fonds où la mort guette à chaque coin de rue. Lorsque le plus dangereux mafieux de la ville refait surface pour reprendre le contrôle, l'équilibre fragile vole en éclats. Trahisons, complots et règlements de comptes entraînent Léo et son équipe dans une spirale incontrôlable. Dans ce monde sans morale, loyauté et violence deviennent des armes de survie.

Par Victor Pemezec
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Victor Pemezec

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Thrillers

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Sous le masque de l'ordre

Victor Pemezec

Paru le 06/07/2026

96 pages

Le Lys Bleu

12,50 €

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Scannez le code barre 9791043702341
9791043702341
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