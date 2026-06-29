Hortense et les larmes du clown

Mon histoire recoupe deux trajectoires : celle de ma famille maternelle, fuyant les bombardements du débarquementen juin 1944, et celle de mon grand-père paternel, déporté vers l'Allemagne en ce même mois de juin, et agonisant dansun wagon à bestiaux. Mais la guerre ne fait pas que massacrer ; elle plante ses graines de désolation dans le coeur de tout un chacun qui, ensuite, les retransmet à ses descendants. Aussi, pendant plus de trente-cinq ans, j'ai alterné les périodes de ciel bleu et de noir absolu, un jour bienheureux, le lendemain me réfugiant entre les murs d'une quelconque clinique. Jusqu'à ce que je trouve enfin l'interrupteur. C'est decette délivrance dont je parle à travers cette adresse à ma psychanalyste. On peut vivre dans la clarté et ne plus craindre les bombes, ce livre en est l'illustration. Mais il y a un prix à payer.