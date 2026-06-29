Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Hortense et les larmes du clown

Antoine Thérond

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Mon histoire recoupe deux trajectoires : celle de ma famille maternelle, fuyant les bombardements du débarquementen juin 1944, et celle de mon grand-père paternel, déporté vers l'Allemagne en ce même mois de juin, et agonisant dansun wagon à bestiaux. Mais la guerre ne fait pas que massacrer ; elle plante ses graines de désolation dans le coeur de tout un chacun qui, ensuite, les retransmet à ses descendants. Aussi, pendant plus de trente-cinq ans, j'ai alterné les périodes de ciel bleu et de noir absolu, un jour bienheureux, le lendemain me réfugiant entre les murs d'une quelconque clinique. Jusqu'à ce que je trouve enfin l'interrupteur. C'est decette délivrance dont je parle à travers cette adresse à ma psychanalyste. On peut vivre dans la clarté et ne plus craindre les bombes, ce livre en est l'illustration. Mais il y a un prix à payer.

Par Antoine Thérond
Chez Editions nouvelles du Champ lacanien

|

Auteur

Antoine Thérond

Editeur

Editions nouvelles du Champ lacanien

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Hortense et les larmes du clown par Antoine Thérond

Commenter ce livre

 

Hortense et les larmes du clown

Antoine Thérond

Paru le 29/06/2026

118 pages

Editions nouvelles du Champ lacanien

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782491126490
9782491126490
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Un premier roman salué par Amélie Nothomb
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.