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Norvège

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Voyagez à travers le sublime pays nordique en plus de 300 photographies à couper le souffle ! Nichée au nord de l'Europe, la Norvège est une terre de contrastes, spectaculaire, authentique et saisissante. Entre les fjords profonds sur lesquels se reflètent d'abruptes falaises, le cap Nord arctique où admirer des aurores boréales et le littoral du sud, parsemé de charmants villages de pêcheurs, les paysages norvégiens sont parmi les plus impressionnants du monde. Si les visiteurs citadins se délectent de la modernité et du dynamisme de ses agglomérations, la Norvège est avant tout un véritable paradis pour les amateurs de nature sauvage et de panoramas à couper le souffle. Avec plus de 300 images en grand format, ce beau-livre est une invitation au voyage. Découpé par région, et agrémenté d'informations et anecdotes sur les différents lieux et centres d'intérêt, il saura plaire au futurs voyageurs comme aux amateurs de photographie et de grands espaces.

Par Collectif
Chez Editions Place des Victoires

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Auteur

Collectif

Editeur

Editions Place des Victoires

Genre

Thèmes photo

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Norvège

Collectif

Paru le 17/09/2026

504 pages

Editions Place des Victoires

39,95 €

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