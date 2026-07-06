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#Roman francophone

Amour perdue

Ninon Germain

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Une histoire d'amour intense et tragique se retrace au fil de ces pages, marquée par la douleur, les doutes et les blessures, mais aussi par la résilience et la reconstruction. Chaque émotion, chaque hésitation et chaque pas en avant dévoilent la fragilité et la force d'un parcours profondément humain. Intime, elle transforme le chagrin en lumière, offrant un message universel d'espoir et de renaissance, tout en rappelant qu'il est toujours possible de se relever et de se réinventer.

Par Ninon Germain
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Ninon Germain

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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Amour perdue

Ninon Germain

Paru le 06/07/2026

84 pages

Le Lys Bleu

12,00 €

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