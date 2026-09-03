Les études, le stress et toi au milieu

Le guide pratique pour gérer ton stress et réussir sans y laisser ta santé ! Entre les cours, les partiels, les projets à rendre et la pression de " réussir sa vie ", pas facile de garder la tête froide. Ce guide a été pensé par une ancienne étudiante, pour les étudiants : concret, bienveillant, sans jargon inutile. En tant que psychologue, Judith t'apporte une lecture approfondie et claire des mécanismes du stress, en plaçant le bien-être étudiant au coeur de ce livre. Grâce à des clés concrètes et des outils directement applicables à ta réalité, ce livre t'aidera à : - changer de regard sur ton stress : le comprendre pour arrêter de le combattre comme un ennemi ; - bâtir une méthode de travail sur mesure, efficace et réaliste ; - protéger ton équilibre : améliorer ta concentration, ton organisation et ta motivation, tout en préservant ton bien-être mental. Un compagnon indispensable pour traverser les études avec sérénité et efficacité, sans t'oublier en chemin.