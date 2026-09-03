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Les études, le stress et toi au milieu

Judith Durieux

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Le guide pratique pour gérer ton stress et réussir sans y laisser ta santé ! Entre les cours, les partiels, les projets à rendre et la pression de " réussir sa vie ", pas facile de garder la tête froide. Ce guide a été pensé par une ancienne étudiante, pour les étudiants : concret, bienveillant, sans jargon inutile. En tant que psychologue, Judith t'apporte une lecture approfondie et claire des mécanismes du stress, en plaçant le bien-être étudiant au coeur de ce livre. Grâce à des clés concrètes et des outils directement applicables à ta réalité, ce livre t'aidera à : - changer de regard sur ton stress : le comprendre pour arrêter de le combattre comme un ennemi ; - bâtir une méthode de travail sur mesure, efficace et réaliste ; - protéger ton équilibre : améliorer ta concentration, ton organisation et ta motivation, tout en préservant ton bien-être mental. Un compagnon indispensable pour traverser les études avec sérénité et efficacité, sans t'oublier en chemin.

Par Judith Durieux
Chez De Boeck supérieur

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Auteur

Judith Durieux

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Méthode de travail

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Les études, le stress et toi au milieu

Judith Durieux

Paru le 03/09/2026

144 pages

De Boeck supérieur

16,90 €

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Scannez le code barre 9782807373112
9782807373112
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