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Quand payer ses impôts devient un acte d'incivisme...

Ferdinand Sankos Yedoh

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Les régimes africains, notamment ceux des anciennes colonies françaises, ont officiellement adopté un système démocratique de gouvernance. Pourtant, dans les faits, ils sont tous, sans exception, passés maîtres dans le détournement des deniers publics, le régionalisme, le favoritisme et le népotisme. De plus, des chefs d'Etat tenus en laisse par l'Elysée se retrouvent à diriger une " démocrature " où ils demeurent les seuls commandants inattaquables à bord du navire national. Face à ces dérives, orchestrées au plus haut niveau de la hiérarchie administrative et planifiées par les décideurs gouvernementaux, le contribuable - véritable propriétaire des fonds publics - se retrouve dans une situation oppressante. Doit-il continuer de payer ses impôts et contribuer ainsi à l'enrichissement illicite des dirigeants ou adopter une attitude de non-conformité fiscale, au risque de subir la rigueur de la loi ? Cette oeuvre propose ainsi une analyse psychologique du comportement du partenaire de l'administration des impôts.

Par Ferdinand Sankos Yedoh
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Ferdinand Sankos Yedoh

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Sociologie politique

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Quand payer ses impôts devient un acte d'incivisme...

Ferdinand Sankos Yedoh

Paru le 06/07/2026

496 pages

Le Lys Bleu

29,00 €

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9791043702006
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