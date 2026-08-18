Le droit des collectivités territoriales en schémas

L'objectif de la collection " Le droit en schémas " est de proposer des ouvrages facilitant la compréhension et la mémorisation des questions juridiques. Chaque question est ainsi envisagée selon deux approches juxtaposées : - le cours traditionnel en page de gauche, - des schémas explicatifs en page de droite. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Licence deDroit, aux candidats préparant le concours d'accès au CRFPA et aux candidats préparant concours de la fonction publique. Il permet d'étudier les enjeux du droit des collectivités territoriales et la question de leur autonomie dans l'architecture institutionnelle française. Biographies : Christophe Mondou et Michel Viviano sont maîtres de conférences HDR en droit public à l'Université de Lille et membres du CRDP-ERDP.