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#Essais

Le droit des collectivités territoriales en schémas

Christophe Mondou, Michel Viviano, Christophe Mondou

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L'objectif de la collection " Le droit en schémas " est de proposer des ouvrages facilitant la compréhension et la mémorisation des questions juridiques. Chaque question est ainsi envisagée selon deux approches juxtaposées : - le cours traditionnel en page de gauche, - des schémas explicatifs en page de droite. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Licence deDroit, aux candidats préparant le concours d'accès au CRFPA et aux candidats préparant concours de la fonction publique. Il permet d'étudier les enjeux du droit des collectivités territoriales et la question de leur autonomie dans l'architecture institutionnelle française. Biographies : Christophe Mondou et Michel Viviano sont maîtres de conférences HDR en droit public à l'Université de Lille et membres du CRDP-ERDP.

Par Christophe Mondou, Michel Viviano, Christophe Mondou
Chez Ellipses

|

Auteur

Christophe Mondou, Michel Viviano, Christophe Mondou

Editeur

Ellipses

Genre

Droit administratif général

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Le droit des collectivités territoriales en schémas

Christophe Mondou, Michel Viviano, Christophe Mondou

Paru le 18/08/2026

334 pages

Ellipses

28,00 €

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