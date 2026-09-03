Qu'est-ce qui se passe dans la tête des enfants ?

Le guide illustré pour comprendre le fonctionnement du cerveau de l'enfant, mieux décoder son comportement, l'aider dans ses apprentissages et l'accompagner au quotidien. Pourquoi votre enfant s'énerve-t-il "pour rien" ? Pourquoi a-t-il du mal à se concentrer, à retenir ses leçons, à s'endormir ? Que se passe-t-il dans son cerveau lorsqu'il apprend, ressent une émotion ou traverse une crise ? Ecrit par le neuropsychologue Fabrice Pastor, ce guide apporte des réponses claires et concrètes à ces questions (et bien d'autres) en s'appuyant sur les apports les plus récents des neurosciences. Vous y découvrirez : - comment se construit le cerveau de la naissance à l'adolescence ; - pourquoi les émotions débordent et comment aider l'enfant à les réguler ; - ce que disent vraiment les neurosciences sur l'attention, la mémoire, le sommeil, les écrans ou l'activité physique ; - pourquoi l'attachement, la sécurité affective et la cohérence éducative sont si importants ; - et aussi : les spécificités du haut potentiel et des troubles du neurodéveloppement (troubles "dys", TDAH, TSA, etc.). L'ouvrage de référence pour tous les parents et enseignants !