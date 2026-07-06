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#Roman francophone

L'héritier des ténèbres

Dominique Vialar

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Au coeur des catacombes de Paris, Gaston, abandonné à la porte d'un couvent, se forge une vie loin des ors de Versailles. Elevé par des soeurs puis adopté par des paysans, il découvre un monde souterrain bien plus obscur que celui des vivants. Fuyant la ferme familiale, il trouve refuge dans les catacombes, où il devient l'ermite des ossements. Mais l'apparition de Solène, une libraire avide de mystères, bouleverse son existence. Ensemble, ils plongent dans l'énigme de son passé, dévoilant des secrets anciens qui redéfiniront à jamais son destin.

Par Dominique Vialar
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Dominique Vialar

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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L'héritier des ténèbres

Dominique Vialar

Paru le 06/07/2026

156 pages

Le Lys Bleu

17,00 €

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