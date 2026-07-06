L'héritier des ténèbres

Au coeur des catacombes de Paris, Gaston, abandonné à la porte d'un couvent, se forge une vie loin des ors de Versailles. Elevé par des soeurs puis adopté par des paysans, il découvre un monde souterrain bien plus obscur que celui des vivants. Fuyant la ferme familiale, il trouve refuge dans les catacombes, où il devient l'ermite des ossements. Mais l'apparition de Solène, une libraire avide de mystères, bouleverse son existence. Ensemble, ils plongent dans l'énigme de son passé, dévoilant des secrets anciens qui redéfiniront à jamais son destin.