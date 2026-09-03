Accompagner l’enfant de la naissance à 2 ans

Toute la psychomotricité du petit enfant de la naissance à 2 ans dans un seul livre de référence ! De la motricité spontanée du nouveau-né jusqu'aux premiers pas et au-delà, Sarah Lachot retrace les grandes acquisitions du développement psychomoteur, en s'appuyant sur les données scientifiques les plus récentes et les recommandations actuelles. Vous y trouverez : - les grandes étapes du développement psychomoteur ; - les signes d'alerte à repérer précocement : hypertonie, hypotonie, asymétries, absence de déplacement, etc. ; - desconseils concrets pour le quotidien : matériel de puériculture à privilégier ou à éviter, portage, chaussures, aménagement du sommeil et du bain, etc. ; - des idées d'activités sensorimotrices pour accompagner le plat ventre, le ramper, le quatre-pattes, la marche, la motricité fine, etc. ; - un chapitre dédié à la prématurité et aux soins précoces du bébé vulnérable ; - une perspective pluridisciplinaire avec des recommandations d'orthophonistes, psychologues, orthoptistes, kinésithérapeutes... Enrichi de nombreuses photographies, illustrations et schémas, et complété par des vidéos accessibles en QR codes, cet ouvrage est un outil concret et rigoureux, conçu pour les professionnels de santé et de la petite enfance, mais également accessible aux parents qui souhaitent mieux comprendre et soutenir leur enfant au quotidien.