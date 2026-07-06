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#Roman francophone

Et si demain était aujourd'hui

Osval Bankanguila

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A sept ans, Kiami découvre la douceur de l'amour et de l'amitié, qui influencent positivement sa vie. Mais il est également témoin d'horribles scènes qui marquent son esprit. Face aux injustices, conflits et violences, il cherche des solutions au sein de son entourage. Cependant, même son environnement familial devient un lieu de tensions : sa mère change et son père, qu'il aime toujours, s'éloigne. Ainsi, Kiami grandit dans un univers où l'espoir semble souvent se dérober, le poussant à chercher sans relâche un moyen de réconciliation entre ses idéaux et la réalité qui l'entoure.

Par Osval Bankanguila
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Osval Bankanguila

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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Et si demain était aujourd'hui

Osval Bankanguila

Paru le 06/07/2026

268 pages

Le Lys Bleu

23,00 €

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