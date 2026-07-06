Et si demain était aujourd'hui

A sept ans, Kiami découvre la douceur de l'amour et de l'amitié, qui influencent positivement sa vie. Mais il est également témoin d'horribles scènes qui marquent son esprit. Face aux injustices, conflits et violences, il cherche des solutions au sein de son entourage. Cependant, même son environnement familial devient un lieu de tensions : sa mère change et son père, qu'il aime toujours, s'éloigne. Ainsi, Kiami grandit dans un univers où l'espoir semble souvent se dérober, le poussant à chercher sans relâche un moyen de réconciliation entre ses idéaux et la réalité qui l'entoure.