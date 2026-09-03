Sauver la Terre... ou la mettre en péril ? Un éclairage essentiel sur les technologies qui prétendent contrôler le climat. Si les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre échouent, faudra-t-il recourir à la manipulation du climat pour limiter les effets du réchauffement climatique ? Captation du CO, gestion du rayonnement solaire : les techniques d'ingénierie climatique existent déjà, mais leurs effets restent largement incertains. Elles soulèvent donc des questions majeures, telles que les impacts collatéraux, la gouvernance internationale ou encore les dérives industrielles et militaires. Alors que le réchauffement devrait se poursuivre dans les décennies à venir, le recours temporaire à ces technologies, imaginées par les "architectes du ciel" , est déjà envisagé pour en freiner l'ampleur. Mais à quelles conditions, sous quel contrôle et avec quelles conséquences pour les régions les plus vulnérables ? Spécialiste des sciences de l'atmosphère, Guy Brasseur a notamment été directeur à l'Institut Max Planck de météorologie à Hambourg. Il est membre associé de l'Académie royale de Belgique et membre de plusieurs Académies étrangères.