Assistant territorial (principal) de conservation du patrimoine et des bibliothèques – Tout-en-un (Catégorie B –?Concours 2027-2028)

Ouvrage destiné aux candidats préparant les concours - externe, interne, 3e concours, examen professionnel - d'assistant territorial et assistant territorial principal de conservation du patrimoine et des bibliothèques (catégorie B). Outre les informations indispensables qu'il contient sur la fonction publique et les services culturels territoriaux, ce guide présente le cadre d'emploi et les missions des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Selon la spécialité choisie (musée, bibliothèques, archives, documentation), il permet de préparer efficacement : Les épreuves d'admissibilité - La note de synthèse - Le questionnaire Les épreuves facultatives - L'épreuve de langue - L'oral de traitement automatisé de l'information Les épreuves d'admission - L'exposé - L'entretien Des sujets d'annales corrigés récents vous aident à vous familiariser avec le contenu des épreuves et à vous entraîner en situation. En fin d'ouvrage, des informations indispensables vous aident à mieux aborder la recherche d'emploi une fois votre concours réussi.