Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Assistant territorial (principal) de conservation du patrimoine et des bibliothèques – Tout-en-un (Catégorie B –?Concours 2027-2028)

Cécile Lentier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ouvrage destiné aux candidats préparant les concours - externe, interne, 3e concours, examen professionnel - d'assistant territorial et assistant territorial principal de conservation du patrimoine et des bibliothèques (catégorie B). Outre les informations indispensables qu'il contient sur la fonction publique et les services culturels territoriaux, ce guide présente le cadre d'emploi et les missions des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Selon la spécialité choisie (musée, bibliothèques, archives, documentation), il permet de préparer efficacement : Les épreuves d'admissibilité - La note de synthèse - Le questionnaire Les épreuves facultatives - L'épreuve de langue - L'oral de traitement automatisé de l'information Les épreuves d'admission - L'exposé - L'entretien Des sujets d'annales corrigés récents vous aident à vous familiariser avec le contenu des épreuves et à vous entraîner en situation. En fin d'ouvrage, des informations indispensables vous aident à mieux aborder la recherche d'emploi une fois votre concours réussi.

Par Cécile Lentier
Chez Studyrama

|

Auteur

Cécile Lentier

Editeur

Studyrama

Genre

Concours administratifs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Assistant territorial (principal) de conservation du patrimoine et des bibliothèques – Tout-en-un (Catégorie B –?Concours 2027-2028) par Cécile Lentier

Commenter ce livre

 

Assistant territorial (principal) de conservation du patrimoine et des bibliothèques – Tout-en-un (Catégorie B –?Concours 2027-2028)

Cécile Lentier

Paru le 03/09/2026

224 pages

Studyrama

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782759060634
9782759060634
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.