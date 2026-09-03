Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Réussir le concours d'entrée à l'Ecole du Louvre

Julien Perrier-Chambon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage a pour objectif de vous donner toutes les chances pour réussir votre entrée à l'école du Louvre. Annales du concours 2026 inclus. Cet ouvrage permet aux candidats de se préparer efficacement : - en révisant les connaissances culturelles fondamentales, les notions littéraires et artistiques indispensables ; - en s'exerçant sur la description d'une oeuvre d'art, et la composition d'histoire de l'art ; - et en s'entraînant aux épreuves grâce à des exercices, des sujets d'annales corrigés et les annales du concours 2026.

Par Julien Perrier-Chambon
Chez Studyrama

|

Auteur

Julien Perrier-Chambon

Editeur

Studyrama

Genre

Concours administratifs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Réussir le concours d'entrée à l'Ecole du Louvre par Julien Perrier-Chambon

Commenter ce livre

 

Réussir le concours d'entrée à l'Ecole du Louvre

Julien Perrier-Chambon

Paru le 03/09/2026

350 pages

Studyrama

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782759060498
9782759060498
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.