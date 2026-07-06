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#Essais

Diaspora africaine

Ibrahima Kebe

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La diaspora africaine incarne à la fois l'espoir, le courage et les sacrifices silencieux. Derrière chaque départ se cache une histoire faite de rêves, d'épreuves et de réalités souvent méconnues. Diaspora africaine — Le poids des épreuves dépeint les multiples facettes de l'immigration : du mirage de l'Occident aux défis de l'intégration, des discriminations aux stratégies de résilience. A travers une analyse structurée et des récits inspirants, l'auteur met en lumière les réalités, parfois difficiles, mais aussi les réussites remarquables de celles et ceux qui construisent leur avenir loin de leurs racines. Cet ouvrage se veut à la fois un témoignage, une réflexion et une contribution au débat sur le rôle stratégique de la diaspora dans le développement de l'Afrique.

Par Ibrahima Kebe
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Ibrahima Kebe

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Sociologie

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Diaspora africaine

Ibrahima Kebe

Paru le 06/07/2026

400 pages

Le Lys Bleu

23,80 €

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Scannez le code barre 9791044044457
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