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Greffier – Tout-en-un (Catégorie B – Concours 2027-2028)

Olivia Baldes

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Ce guide s'adresse à tous les candidats préparant les concours - externe, interne, 3e concours - et l'examen professionnel C en G de greffier (catégorie B). Outre la présentation du métier et les témoignages de professionnels qu'il contient, ce livre permet de préparer : LES EPREUVES D'ADMISSIBILITE - La note de synthèse (concours externe et 3e concours) - La note administrative (concours interne) - Les questions juridiques (concours externe et interne) - Les mises en situation professionnelle (examen professionnel C en G) L'EPREUVE D'ADMISSION - Entretien avec le jury Des conseils méthodologiques, des exercices et des sujets d'annales corrigés vous sont proposés pour comprendre les attendus du jury et mieux réussir les épreuves de sélection.

Par Olivia Baldes
Chez Studyrama

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Auteur

Olivia Baldes

Editeur

Studyrama

Genre

Concours administratifs

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Greffier – Tout-en-un (Catégorie B – Concours 2027-2028)

Olivia Baldes

Paru le 03/09/2026

328 pages

Studyrama

21,90 €

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