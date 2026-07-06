Il est parti rejoindre une fille qu'il n'aimait même pas. Sur un pari absurde, Oussama, vingt ans, quitte Marrakech et s'engage dans un voyage clandestin à travers les Amériques. Du Brésil jusqu'à Montréal, il traverse la jungle du Darién, grimpe sur la " Bestia ", le train de la mort, et avance là où il n'y a ni carte, ni garantie, ni retour facile. Sur sa route, il rencontre ceux qui tiennent debout sans trop savoir pourquoi : Stan, philosophe incontrôlable de l'absurde ; Gabriela, décidée à survivre ; Pacha, dur et fidèle ; Junior, qui rêve de basket comme d'un visa. Ce n'est pas une aventure. Ce n'est pas une morale. C'est une fuite. Parfois absurde. Souvent brutale. Toujours humaine. Et plus il avance, moins il comprend pourquoi il est parti. Autrefois journaliste et chroniqueur pour TelQuel et 2M, puis concepteur d'émissions de télévision, Yassine Zizi est aujourd'hui scénariste. Avec Danse avec la braise, il signe un premier roman à l'écriture libre et directe, mêlant lucidité et absurde.