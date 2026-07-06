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#Roman francophone

Danse avec la braise

Yassine Zizi

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Il est parti rejoindre une fille qu'il n'aimait même pas. Sur un pari absurde, Oussama, vingt ans, quitte Marrakech et s'engage dans un voyage clandestin à travers les Amériques. Du Brésil jusqu'à Montréal, il traverse la jungle du Darién, grimpe sur la " Bestia ", le train de la mort, et avance là où il n'y a ni carte, ni garantie, ni retour facile. Sur sa route, il rencontre ceux qui tiennent debout sans trop savoir pourquoi : Stan, philosophe incontrôlable de l'absurde ; Gabriela, décidée à survivre ; Pacha, dur et fidèle ; Junior, qui rêve de basket comme d'un visa. Ce n'est pas une aventure. Ce n'est pas une morale. C'est une fuite. Parfois absurde. Souvent brutale. Toujours humaine. Et plus il avance, moins il comprend pourquoi il est parti. Autrefois journaliste et chroniqueur pour TelQuel et 2M, puis concepteur d'émissions de télévision, Yassine Zizi est aujourd'hui scénariste. Avec Danse avec la braise, il signe un premier roman à l'écriture libre et directe, mêlant lucidité et absurde.

Par Yassine Zizi
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Yassine Zizi

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Romance sexy

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Danse avec la braise

Yassine Zizi

Paru le 06/07/2026

332 pages

Le Lys Bleu

25,50 €

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Scannez le code barre 9791044043672
9791044043672
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