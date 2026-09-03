Concours des sapeurs-pompiers professionnels – 200 questions (Catégories A, B et C – Édition 2027-2028)

Cet ouvrage est destiné aux candidats aux concours de catégories A, B et C de sapeurs-pompiers professionnels. Il permet de préparer efficacement les épreuves écrites et orales selon le concours ou l'examen professionnel choisi : - Caporal - Lieutenant de 2e classe - Lieutenant de 1re classe - Capitaine Ces 200 questions vous proposent de tester vos connaissances tout en révisant les notions essentielles à acquérir sur : - L'organisation de l'Etat et des collectivités territoriales ; l'Europe ; les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) - La fonction publique : l'administration, la déontologie des fonctionnaires et des sapeurs-pompiers - Les connaissances techniques et professionnelles - Le commandement et le management d'une unité - Les questions de culture générale : économie, société, sécurité, etc.