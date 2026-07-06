Madame la comtesse a la tête dure

Le détective Jacques Duflont, dans une nouvelle enquête, est entraîné des paisibles terres de l'ouest de la France au mystérieux château des Briottières, près d'Angers, puis jusqu'à la région parisienne. Chargé par une ancienne amie de percer le mystère de la chute de sa mère, présentée comme un simple accident domestique, il découvre rapidement qu'elle pourrait dissimuler un vol, voire une tentative de meurtre. Qui avait intérêt à éliminer la comtesse ? Quels secrets relient la famille aux voleurs ? Entre mensonges, héritages et trahisons, Duflont devra naviguer dans un véritable labyrinthe de faux-semblants pour faire éclore la vérité.