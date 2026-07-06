Certaines vies se racontent en ligne droite, d'autres en fragments. Un aéroport noyé de lumière. Une usine visitée au bout du monde. Une forêt alsacienne où le silence semble plus ancien que les châteaux en ruines. Une réunion trop longue, un train pris à la hâte, une falaise sur la Costa Brava, la mousson qui frappe les vitres d'un musée à Shanghai. Dans ces nouvelles, les frontières se brouillent entre le voyage et le retour, le travail et l'errance. la réussite et le vertige intérieur. Les personnages avancent dans un monde rapide, traversé d'avions, de fuseaux horaires et de décisions importantes, mais ce sont souvent les moments minuscules — une odeur, une lumière, un détail oublié — qui changent tout. Mauvais écureuil représente un patchwork, des morceaux de routes, de souvenirs et de paysages cousus ensemble. Des histoires qui se frôlent, se répondent et, peu à peu, dessinent une cartographie intime de ce que signifie vivre, partir, et parfois revenir. Car au fond, ces histoires pourraient être les nôtres.