Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Le voyage infini

Ghislain Nicolas Jarrosson

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Le temps s'est arrêté, à l'encre des pensées Installé sur un banc, je vous attends encore Laissez-moi vous conter, ce désir insensé De vous voir sur ce banc, dans ce très beau décor Le parc est arboré, de cèdres magnifiques Et les feuilles au vent se laissent emporter Dans mon coeur est entrée, une verdure elfique De magie très souvent, de charmes apportés Je pense à la beauté, de votre doux visage Votre charme certain vient souvent m'envoüter Alors en aparté, pour vous je l'envisage De vous écrire encore, un vers d'éternité Reflétant votre teint, que vous savez porter Offrez-moi cet accord, que je veux vous porter " Poète classique et romancier, Ghislain Nicolas Jarrosson découvre très töt sa vocation littéraire, dès l'âge de quatorze ans. Aimant le rythme des alexandrins, il se spécialise dans le sonnet. Rapidement, ses lecteurs se laissent émouvoir par la sensibilité de sa poésie romantique et par la réflexion sur soi qui traverse ses poèmes philosophiques. Ghislain est aussi l'auteur de Le Repaire de l'Aigle, publié en 2002 aux éditions Godefroy de Bouillon.

Par Ghislain Nicolas Jarrosson
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Ghislain Nicolas Jarrosson

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le voyage infini par Ghislain Nicolas Jarrosson

Commenter ce livre

 

Le voyage infini

Ghislain Nicolas Jarrosson

Paru le 06/07/2026

124 pages

Le Lys Bleu

14,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791044040077
9791044040077
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.