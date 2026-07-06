Le voyage infini

" Le temps s'est arrêté, à l'encre des pensées Installé sur un banc, je vous attends encore Laissez-moi vous conter, ce désir insensé De vous voir sur ce banc, dans ce très beau décor Le parc est arboré, de cèdres magnifiques Et les feuilles au vent se laissent emporter Dans mon coeur est entrée, une verdure elfique De magie très souvent, de charmes apportés Je pense à la beauté, de votre doux visage Votre charme certain vient souvent m'envoüter Alors en aparté, pour vous je l'envisage De vous écrire encore, un vers d'éternité Reflétant votre teint, que vous savez porter Offrez-moi cet accord, que je veux vous porter " Poète classique et romancier, Ghislain Nicolas Jarrosson découvre très töt sa vocation littéraire, dès l'âge de quatorze ans. Aimant le rythme des alexandrins, il se spécialise dans le sonnet. Rapidement, ses lecteurs se laissent émouvoir par la sensibilité de sa poésie romantique et par la réflexion sur soi qui traverse ses poèmes philosophiques. Ghislain est aussi l'auteur de Le Repaire de l'Aigle, publié en 2002 aux éditions Godefroy de Bouillon.