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#Roman francophone

Le feu du karma

Oma Stanescu

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Le feu du karma raconte le parcours d'une jeune femme confrontée à l'amour, au désir, à la jalousie et aux blessures de la désillusion. Dans la Roumanie communiste, son histoire intime se déploie sous le poids des pressions sociales, des hypocrisies morales et des traditions qui enferment. Face aux règles imposées par la société et par les hommes, elle tente de préserver sa dignité et de gagner sa liberté. Ce roman suit l'éveil d'une héroïne en lutte avec elle-même et avec le monde qui l'entoure, dans une quête d'autonomie aussi douloureuse que nécessaire.

Par Oma Stanescu
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Oma Stanescu

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Le feu du karma

Oma Stanescu

Paru le 06/07/2026

244 pages

Le Lys Bleu

22,00 €

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Scannez le code barre 9791044039958
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