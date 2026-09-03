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#Essais

Dialogue et système

Mildred Galland-Szymkowiak

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A la rationalité du système reliant tout à un principe, nous opposons les dialogues philosophiques et leur chatoiement de relations réelles. Mais qu'advient-il de notre conception de la raison si le dialogue n'est pas l'opposé du système, mais sa forme la plus adéquate ? L'ouvrage montre comment Schelling et, plus explicitement, Solger, conçoivent le dialogue philosophique comme une incitation faite au lecteur à effectuer en première personne la genèse du système. L'entretien écrit, véritable "oeuvre d'art philosophique" , révèle et actualise le système comme vie - comme notre vie. Cette voie est pourtant bientôt déclarée par Hegel périmée, et inadaptée à l'essence de la philosophie. En articulant les unes aux autres ces visions contrastées du dialogue, c'est la nature même du philosopher et non seulement sa forme qui est ici interrogée.

Par Mildred Galland-Szymkowiak
Chez Presses Universitaires du Septentrion

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Auteur

Mildred Galland-Szymkowiak

Editeur

Presses Universitaires du Septentrion

Genre

Notions

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Dialogue et système

Mildred Galland-Szymkowiak

Paru le 03/09/2026

311 pages

Presses Universitaires du Septentrion

25,00 €

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Scannez le code barre 9782757447239
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