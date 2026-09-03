Dialogue et système

A la rationalité du système reliant tout à un principe, nous opposons les dialogues philosophiques et leur chatoiement de relations réelles. Mais qu'advient-il de notre conception de la raison si le dialogue n'est pas l'opposé du système, mais sa forme la plus adéquate ? L'ouvrage montre comment Schelling et, plus explicitement, Solger, conçoivent le dialogue philosophique comme une incitation faite au lecteur à effectuer en première personne la genèse du système. L'entretien écrit, véritable "oeuvre d'art philosophique" , révèle et actualise le système comme vie - comme notre vie. Cette voie est pourtant bientôt déclarée par Hegel périmée, et inadaptée à l'essence de la philosophie. En articulant les unes aux autres ces visions contrastées du dialogue, c'est la nature même du philosopher et non seulement sa forme qui est ici interrogée.