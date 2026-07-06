Le siècle des divorces souligne la nécessité d'un bilan prénuptial, tant médicosocial que psychologique, avant le mariage ou l'établissement d'un concubinage durable. S'appuyant sur une démarche empirique nourrie d'observations menées en Afrique centrale, en Europe et en Amérique du Nord, l'auteur invite la jeunesse ainsi que les décideurs africains à anticiper les effets des mutations sociales contemporaines, devenues un facteur majeur de fragilisation familiale. Il met en lumière plusieurs causes de désunion conjugale et propose, face aux ruptures parfois inévitables, des pistes de reconstruction personnelle et de recomposition familiale.