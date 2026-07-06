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Le siècle des divorces

Olingui sainval Dimitri

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Le siècle des divorces souligne la nécessité d'un bilan prénuptial, tant médicosocial que psychologique, avant le mariage ou l'établissement d'un concubinage durable. S'appuyant sur une démarche empirique nourrie d'observations menées en Afrique centrale, en Europe et en Amérique du Nord, l'auteur invite la jeunesse ainsi que les décideurs africains à anticiper les effets des mutations sociales contemporaines, devenues un facteur majeur de fragilisation familiale. Il met en lumière plusieurs causes de désunion conjugale et propose, face aux ruptures parfois inévitables, des pistes de reconstruction personnelle et de recomposition familiale.

Par Olingui sainval Dimitri
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Olingui sainval Dimitri

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Famille

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Le siècle des divorces

Olingui sainval Dimitri

Paru le 06/07/2026

148 pages

Le Lys Bleu

16,00 €

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Scannez le code barre 9791044039057
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