Après la mort de leurs parents, Tankisha renonce à tout pour sauver l'avenir de son jeune frère, Josh. Pour qu'il puisse étudier, elle accepte l'impensable et porte seule un passé douloureux. Mais lorsque, après des années de lutte, elle réussit enfin à se reconstruire et à décrocher le concours de la magistrature, Josh choisit de retourner son histoire contre elle. Entre sacrifice, trahison et soif de dignité, Le souhait de mon frère raconte le destin d'une femme debout, prête à tout pour survivre, même lorsque la blessure vient de ceux qu'elle a le plus aimés.