Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Le souhait de mon frère

Luc Kouassi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après la mort de leurs parents, Tankisha renonce à tout pour sauver l'avenir de son jeune frère, Josh. Pour qu'il puisse étudier, elle accepte l'impensable et porte seule un passé douloureux. Mais lorsque, après des années de lutte, elle réussit enfin à se reconstruire et à décrocher le concours de la magistrature, Josh choisit de retourner son histoire contre elle. Entre sacrifice, trahison et soif de dignité, Le souhait de mon frère raconte le destin d'une femme debout, prête à tout pour survivre, même lorsque la blessure vient de ceux qu'elle a le plus aimés.

Par Luc Kouassi
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Luc Kouassi

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le souhait de mon frère par Luc Kouassi

Commenter ce livre

 

Le souhait de mon frère

Luc Kouassi

Paru le 06/07/2026

144 pages

Le Lys Bleu

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791044034106
9791044034106
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.