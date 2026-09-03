Et pourtant communiste !

" François Asensi est un de ceux qui font beaucoup pour l'intérêt général tout en étant aux petits soins auprès de chacun, qu'il défend et protège vraiment de son mieux . " Fabien Roussel Fils de réfugiés espagnols, François Asensi a été trente-six ans député et maire de Tremblay-en-France en Seine-Saint-Denis. Membre de la direction nationale du Parti communiste français, il a été élu secrétaire, à 34 ans, de la plus importante fédération communiste de France, avant d'être limogé en 1985. Jusqu'en 2010, il milita pour une transformation du Parti communiste en " parti révolutionnaire de type nouveau ". En dépit des avanies subies au sein de l'appareil, cet homme du peuple, resté fidèle à l'idéal politique communiste, a consacré son existence au service du bien commun. Tout en restant un responsable politique d'envergure nationale, il a choisi d'exercer ses responsabilités sur le terrain en agissant autant pour l'écologie que pour la justice sociale. Classé, en 2023, par la fondation The City Mayors, parmi les dix meilleurs maires du monde, François Asensi, dans un témoignage, qui entend ne rien laisser dans l'ombre, revient sans acrimonie sur son parcours qui l'a mené des ruisseaux d'Aubervilliers à la Légion d'honneur, dans une France qui doit beaucoup à sa composante communiste.