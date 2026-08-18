10 thèmes pour réussir l'épreuve d'économie

Cet ouvrage couvre de manière synthétique l'intégralité du programme des concours d'économie-gestion : - les fondamentaux de microéconomie pour bien comprendre les hypothèses des modèles de base et le raisonnement économique ; - les principales problématiques macroéconomiques contemporaines (politique budgétaire, politique monétaire, financement de l'économie...) ; - une actualisation des dernières mutations de l'environnement économique : économie numérique, problématiques écologiques, régulation des marchés financiers... - quelques pistes d'évolution possibles à moyen terme. Il contient près de 200 définitions, une trentaine de modèles détaillés et illustrés par des graphiques, ainsi que plus de 20 sujets corrigés et un chapitre bonus de présentation de l'épreuve de note de synthèse, spécifique à certains concours de la fonction publique. Ce manuel est composé de 10 chapitres thématiques, eux-mêmes décomposés en 3 sections : - les principales théories et les principaux faits économiques, - la définition des termes clés et approfondit certains modèles, - des sujets d'annales corrigés. Cet ouvrage est destiné aux candidats aux concours des écoles normales supérieures (ENS Paris-Saclay D2 ou ENS de Rennes en DEM), aux candidats aux concours del'enseignement secondaire et supérieur (CAPET et agrégation). Il suscitera également l'intérêt des étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles, aux étudiants des universités en économie, de Sciences Po et des Instituts d'Etudes Politiques (IEP), et aux candidats aux concours de la fonction publique (INSP, INET, EHESP...). Biographies : Florian Abadie, normalien, agrégé d'économie-gestion et ancien jury du concours de l'ENS Paris-Saclay D2, est conseiller économique au Parlement européen. Alexandre Mayol, normalien, agrégé d'économie-gestion et ancien jury des concours de l'ENS Cachan D2, de l'ENA et de Sciences Po, est professeur en sciences économiques à l'Université de Lille.