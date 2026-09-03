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L'île de la Réunion... à pied

FFRandonnée, . Collectif

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25 randonnées pour partir à la découverte de l'Ile de la Réunion et ses paysages contrastés : forêts tropicales, cirques volcaniques, lagons et plateaux d'altitude. Ce topoguide propose des itinéraires pour tous niveaux pour arpenter les 6 parties de l'île : le Grand Nord, le cirque de Salazie et le Grand Est, la Fournaise, le cirque de Cilaos et les Makes, le Grand Ouest, Mafate. Un terrain de jeu surprenant pour randonner, en passant des plages de sable fin au plus haut sommet de l'océan Indien.

Par FFRandonnée, . Collectif
Chez FFRandonnée

|

Auteur

FFRandonnée, . Collectif

Editeur

FFRandonnée

Genre

La Réunion

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L'île de la Réunion... à pied

FFRandonnée, . Collectif

Paru le 03/09/2026

128 pages

FFRandonnée

16,40 €

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Scannez le code barre 9782751414251
9782751414251
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