Au lendemain de la Grande Guerre, de jeunes visionnaires rassemblent leurs espérances autour d'un patriarche influent et fondent une entreprise audacieuse, La lotienne du bois. Ils rêvent d'un art de bâtir nouveau, valorisant les essences du Lot, les bois exotiques, et inspiré par les étonnantes maisons en bois venues de Finlande. Au-delà des frontières, ses constructions s'élèvent comme autant de signes d'un monde en renaissance. Mais en 1939, la guerre assombrit l'horizon et brise cet élan, mettant fin à cette formidable aventure collective. La lotienne du bois demeure l'image d'une ascension lumineuse, celle d'une entreprise pionnière que la tourmente de l'Histoire a emportée, sans toutefois effacer l'empreinte de son passage.