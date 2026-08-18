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HGGSP, Histoire-Géographie : la méthode d'excellence du lycée

Philippe Souchon

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Ne soyez plus superficiel : comprenez les exercices que vous faites ! - Apprenez à convaincre en comprenant vraiment la dissertation et la question problématisée - Apprenez à lire entre les lignes pour tirer le meilleur d'un corpus documentaire Un guide pour réussir vos épreuves, même au-delà du lycée, quel que soit votre niveau initial - En Dissertation (spécialité HGGSP) - En Question problématisée (Histoire-Géographie tronc commun) - En Etude critique de documents (les deux) - Au Grand Oral (spécialité HGGSP) Une méthode unique par sa richesse et sa progressivité - Des explications approfondies - Des exemples systématiques - Des comparaisons pour distinguer un 12/20 d'un 20/20 - Des astuces mnémotechniques pour mémoriser - 6 corrigés HGGSP type bac intégralement rédigés - 4 fiches résumant tout le livre pour réviser La petite bible de la méthodologie, du lycée vers les études supérieures ! Philippe Souchon est professeur d'Histoire-Géographie, HGGSP et Méthodologie en lycée, ex-formateur aux concours de la fonction publique.

Par Philippe Souchon
Chez Ellipses

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Auteur

Philippe Souchon

Editeur

Ellipses

Genre

Histoire, Géographie

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HGGSP, Histoire-Géographie : la méthode d'excellence du lycée

Philippe Souchon

Paru le 18/08/2026

250 pages

Ellipses

15,90 €

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