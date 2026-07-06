Sous le pagne des épreuves raconte le parcours bouleversant d'Aman, une dame qui, avec une force admirable, affronte les injustices, la pauvreté et les souffrances de la vie. A travers ses luttes quotidiennes, ses pertes mais aussi ses rares instants de bonheur, ce récit met en lumière la résilience féminine, la maternité et la quête de dignité dans un monde impitoyable. Entre trahisons, espoir et amour maternel, Aman incarne la femme africaine debout, se battant sans relâche pour offrir un avenir meilleur à son enfant, malgré le poids des adversités.