Bac SVT Terminale Spé

Ce livre contient de nombreux sujets d'annales de SVT corrigés pour se préparer à l'épreuve du Bac de spécialité SVT (épreuve écrite, épreuve pratique et Grand oral). Plus précisément, il propose : - Une méthodologie et de nombreux objectifs de travail à mettre en oeuvre tout au long de l'année ; - Des sujets corrigés d'annales abordant les différentes thématiques au programme ; - Des conseils pour s'entraîner à l'épreuve pratique et être serein le jour J ; - Le détail des attendus et des exemples de types de sujet possibles pour l'épreuve pratique ; - Les attendus précis du Grand oral et comment s'y préparer progressivement au cours de l'année ; - Des propositions de schémas faits à la main utiles pour l'épreuve écrite ou le Grand oral.